4 Mart 2026 tarihinde ABD/İsrail-İran geriliminin piyasalardaki şok etkisini azaltmak amacıyla devreye alınan sistem, bütçe üzerindeki yükü azaltmak ve normalleşme adımları kapsamında 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kalkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre yurt içi rafineri fiyatlarındaki değişimlerin ÖTV ve pompa fiyatına yansımasını belirleyen yüzde 75-yüzde 25'lik eski oranlar iptal edildi. Yeni kademeli takvim şu şekilde uygulanacak:

• 31 Temmuz’a Kadar: Yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde, bu artışın yüzde 50’si kadar ÖTV indirimine gidilerek zam frenlenecek.

• 1 Ağustos - 30 Eylül Arası: Koruma oranı daha da düşecek. Olası rafineri artışlarının sadece yüzde 25’i kadar ÖTV indirimi yapılacak.

• İndirim Dönemlerinde: Rafineri fiyatlarında düşüş (indirim) yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarları artırılacak (yani indirim pompaya yansımayacak, vergiye dönüşecek).

• 1 Ekim Sonrası: Sistem tamamen çöpe atılacak ve akaryakıt fiyatları doğrudan uluslararası piyasa ile döviz kuruna göre çıplak haliyle pompaya yansıyacak.

SÜRÜCÜLERE TEMMUZ MÜJDESİ: ÖTV ZAMMI YAPILMAYACAK

Normal şartlarda ÖTV kanunu gereği akaryakıt ürünlerine her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK’in ilan ettiği Yİ-ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranında otomatik zam yapılması gerekiyordu.

Yayımlanan karar uyarınca, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin ve LPG gibi tüm ürünler için bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE güncellemesi uygulanmayacak.

Bu karar, eşel mobilin kalkış sürecinde sürücülerin ani bir vergi şoku yaşamasını engellemek adına kritik bir tampon görevi görecek.

KARARIN GEREKÇESİ: PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Ekonomi yönetimi, 4 aydır uygulanan eşel mobil sisteminin dezenflasyonla mücadeleye çok önemli bir katkı sağladığını belirtti. Sistemden çıkış kararı alınmasının arkasında ise küresel piyasalardaki rahatlama yatıyor.

Orta Doğu’daki (ABD/İsrail-İran) savaş etkilerinin dengelenmeye başladığı ve uluslararası Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına inerek düşüş trendine girdiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, sistemin 3 ay içinde kademeli olarak kaldırılmasının enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı yaratmayacağı, aksine bütçe dengelerine çok güçlü bir nefes aldıracağı öngörüldü.