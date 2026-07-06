Altın fiyatları, geçen hafta ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Fed'e ilişkin beklentileri değiştirmesiyle son iki haftanın zirvesine yaklaşmasının ardından yeni haftaya hafif düşüşle başladı. Sabah saatlerinde ons altın yüzde 0,33 düşüşle 4.170 dolar, gram altın ise yüzde 0,19 kayıpla 6.265 TL seviyesinde işlem görüyor.

6 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.264,85 TL – Satış 6.265,82 TL

Çeyrek altın: Alış 10.023,77 TL – Satış 10.244,61 TL

Yarım altın: Alış 19.998,52 TL – Satış 20.502,66 TL

Tam altın: Alış 40.790,00 TL – Satış 41.121,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.095,07 TL – Satış 40.853,13 TL

Ata altın: Alış 41.548,89 TL – Satış 42.606,11 TL

Gremse altın: Alış 101.584,00 TL – Satış 102.724,00 TL

Ons altın: Alış 4.169,88 dolar – Satış 4.170,71 dolar

FED BEKLENTİLERİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altın faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Piyasalar Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağını veya faiz indireceğini fiyatladığında, ABD tahvil getirileri ve dolar üzerinde baskı oluşabiliyor. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmesini destekleyerek fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri de Fed'in daha güvercin bir politika izleyebileceği beklentisini güçlendirirken, ons altını son iki haftanın en yüksek seviyelerine taşıdı. Yeni haftada ise yatırımcılar bu yükselişin ardından gelen sınırlı kâr satışlarını takip ediyor.

ABD'Lİ DEV BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ FARKLILAŞIYOR

Altın fiyatlarında kısa vadeli yön Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere bağlı kalırken, büyük yatırım bankalarının yıl sonu tahminleri de farklılaşıyor.

JPMorgan, haziran ayında paylaştığı güçlü yıl sonu ralli beklentisini geri çekerken, ABD ekonomisinden güçlü veriler gelmesi halinde Fed'in yeniden faiz artırımını gündeme alabileceğini değerlendirdi. Bankaya göre böyle bir senaryo altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Buna karşın bazı küresel yatırım bankaları uzun vadede yükseliş beklentilerini koruyor.

Goldman Sachs: 2026 yıl sonu hedefi 4.900 dolar

Morgan Stanley: Yılın ikinci yarısı hedefi 5.200 dolar

UBS: Önümüzdeki 12 ay için 5.200 dolar

Bank of America: 2026 dördüncü çeyrek hedefi 4.800 dolar

Deutsche Bank: Üçüncü çeyrek 4.300 dolar, dördüncü çeyrek 4.800 dolar

Analistler, Fed'in faiz politikası, doların seyri, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik risklerin önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA YÜKSELİŞ

Değerli metallerde yükseliş eğilimi devam ediyor. Spot gümüş, kazanç serisini beşinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 yükselişle 62,4773 dolar seviyesine çıktı. Gün içinde 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gören gümüş, sanayi talebi ve Fed beklentilerinin desteğiyle güçlü görünümünü korudu.

Spot platin yüzde 0,4 artışla 1.645,05 dolar, paladyum ise yüzde 0,1 yükselişle 1.275,18 dolar seviyesine çıktı. Her iki değerli metal de üst üste dördüncü işlem gününde yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.