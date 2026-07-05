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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,81 kazandırdı. Haftanın en çok kazandıran fonu %1100,71 yükselirken, en fazla kaybettiren fon %90,95 geriledi.

Yatırım fonları ve BES fonlarında haftalık performanslar belli oldu. Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazanırken, yatırım fonları arasında en yüksek getiri yüzde 1100,71 ile Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'da görüldü.

YATIRIM FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN KATEGORİ

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,39 ile Serbest Fonlar kategorisinde gerçekleşti. Haftalık bazda yatırım fonu kategorileri arasında değer kaybeden herhangi bir grup olmadı.

Haftanın en çok kazandıran fonu açıklandı! %1100 lük getiri, Görsel 1

BES FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN KATEGORİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında ise en yüksek getiri yüzde 2,02 ile Kıymetli Madenler fonlarında kaydedildi.

Haftanın en fazla değer kaybeden BES fonu kategorisi ise yüzde 0,28 düşüşle Yaşam Döngüsü/Hedef Fon oldu.

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HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 1100,71 yükselişle Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı.

Haftanın en çok kazandıran fonu açıklandı! %1100 lük getiri, Görsel 2

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN BES FONU

BES fonları arasında ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,55 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu oldu.

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HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN FONLARI

Yatırım fonlarında haftanın en fazla değer kaybeden fonu yüzde 90,95 düşüşle Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

BES tarafında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,28 gerileyerek haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.

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