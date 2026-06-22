Geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısında en yüksek artışı kaydeden yatırım fonları belli oldu. Verilere göre yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği fon, 17 bin 413 yeni yatırımcı kazanan PHE - Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Fon yatırımcı sayılarındaki değişim, yatırımcıların son dönemde hangi fonlara yöneldiğini göstermesi açısından yakından takip ediliyor.

PHE 17 BİN KİŞİ İLE İLK SIRADA YER ALDI

Haftalık verilere göre PHE - Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, 17 bin 413 yeni yatırımcı ile listenin zirvesinde yer aldı.

İkinci sırada 7 bin 493 yatırımcı artışıyla PBR - Pusula Portföy Birinci Değişken Fon bulunurken, üçüncü sırada ise 3 bin 334 yeni yatırımcı kazanan TP2 - Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu yer aldı.

İLK 10'DA HANGİ FONLAR VAR?

Yatırımcı sayısında en yüksek artış kaydeden fonlar ve yatırımcı artışları şöyle sıralandı:

PHE: 17.413

PBR : 7.493

TP2: 3.334

KLU: 2.023

TTA: 1.414

PRY: 1.200

PNU: 1.192

YIT: 709

YAY: 676

YATIRIMCI SAYISI NEDEN ÖNEMLİ?

Fonlarda yatırımcı sayısındaki artış, bireysel yatırımcı ilgisinin hangi ürünlerde yoğunlaştığını göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Özellikle kısa sürede yüksek sayıda yeni yatırımcı çeken fonlar, piyasadaki eğilimler ve yatırımcı tercihleri hakkında ipuçları veriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(FONBULPLUS)