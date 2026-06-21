Yüksek faiz ortamında düşük riskli yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıların yakından takip ettiği borçlanma araçları fonlarında son 3 aylık performanslar belli oldu. ForInvest verilerine göre; listeye giren fonların getirileri yüzde 9'un üzerine çıkarken, zirvede İstanbul Portföy'ün kısa vadeli borçlanma araçları fonu yer aldı.

SON 3 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN BORÇLANMA FONLARI

Verilere göre son 3 aylık dönemde en yüksek getiriyi sağlayan borçlanma araçları fonları şu şekilde sıralandı:

IST - İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları TL Fonu: %9,70

GBL -Azimut Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %9,56

FYO - QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: %9,48

GUB - Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: %9,48

DBZ - Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: %9,46

TOT - TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: %9,44

BBF - Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu: %9,44

OKT - OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu: %9,37

AYR - Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: %9,30

BORÇLANMA FONU NEDİR?

Borçlanma araçları fonları, portföylerini ağırlıklı olarak devlet tahvili, hazine bonosu ve özel sektör tahvillerinden oluşturan yatırım fonlarıdır. Faiz gelirlerinden yararlanmayı amaçlayan bu fonlar, genellikle hisse senedi fonlarına göre daha düşük riskli yatırım araçları arasında gösterilir.

BORÇLANMA FONLARI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Borçlanma araçları fonları, ağırlıklı olarak devlet tahvili, hazine bonosu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Özellikle faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde düzenli getiri arayan yatırımcıların tercih ettiği fonlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, fon seçimi yapılırken yalnızca geçmiş getirilerin değil, risk seviyesi, fonun yatırım stratejisi ve yönetim performansının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

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