Borsa İstanbul'da son 5 yılda yatırımcısına en yüksek ortalama getiriyi sağlayan hisseler belli oldu.

Finnet2000 verilerine göre RALYH yüzde 202,72'lik getiriyle listenin zirvesinde yer alırken, KUYAS yüzde 135,27, UFUK yüzde 117,40 ve IZFAS yüzde 109,02'lik performansıyla öne çıktı. Yüzde 70'in üzerinde ortalama getiri sağlayan hisseler arasında BURCE, OTTO ve DOCO da yer aldı.

SON 5 YILDA EN YÜKSEK GETİRİYİ SAĞLAYAN HİSSELER

Finnet2000'in verilerine göre son 5 yılda yatırımcısına en yüksek ortalama getiriyi sağlayan hisseler şu şekilde sıralandı:

RALYH: %202,72

KUYAS: %135,27

UFUK: %117,40

IZFAS: %109,02

BURCE: %86,05

OTTO: %82,47

DOCO: %72,05

UZUN VADELİ YATIRIM NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre kısa vadeli fiyat hareketleri yatırımcılar açısından yüksek oynaklık yaratırken, uzun vadede büyümesini sürdüren şirketler daha güçlü getiriler sağlayabiliyor.

Son 5 yıllık performanslar incelendiğinde, düzenli büyüyen ve yatırımcı ilgisini koruyan şirketlerin uzun vadede önemli kazançlar sunduğu görülüyor.

Ancak geçmiş performansın gelecekteki getiriler için garanti oluşturmadığı ve yatırım kararlarının şirketlerin finansal verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.