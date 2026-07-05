Borsa İstanbul'da yeni haftada bazı hisseler için uygulanan VBTS tedbirleri sona eriyor. BESTE, EMPAE, BIGEN, IDGYO ve ISKPL paylarında kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi uygulamalar belirlenen tarihlerde kaldırılacak.

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE)

Sona erecek tedbir:

Kredili işlem yasağı

9 TEMMUZ PERŞEMBE

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)

Sona erecek tedbirler:

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

10 TEMMUZ CUMA

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)

Sona erecek tedbirler:

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

Tek fiyat işlem yöntemi

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)

Sona erecek tedbirler:

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)

Sona erecek tedbir:

Kredili işlem yasağı

VBTS TEDBİRLERİNİN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler, Borsa İstanbul'un standart işlem kuralları kapsamında yeniden işlem görmeye başlıyor. Ancak tedbirlerin kalkması, hisselerin fiyat hareketine ilişkin bir beklenti veya garanti anlamına gelmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.