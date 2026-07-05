Borsa İstanbul'da bu hafta 5 hissede VBTS tedbirleri sona eriyor. BESTE, EMPAE, BIGEN, IDGYO ve ISKPL paylarındaki yasaklar kaldırılacak.
Borsa İstanbul'da yeni haftada bazı hisseler için uygulanan VBTS tedbirleri sona eriyor. BESTE, EMPAE, BIGEN, IDGYO ve ISKPL paylarında kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi uygulamalar belirlenen tarihlerde kaldırılacak.
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE)
Sona erecek tedbir:
Kredili işlem yasağı
9 TEMMUZ PERŞEMBE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)
Sona erecek tedbirler:
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
10 TEMMUZ CUMA
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)
Sona erecek tedbirler:
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
Tek fiyat işlem yöntemi
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)
Sona erecek tedbirler:
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)
Sona erecek tedbir:
Kredili işlem yasağı
VBTS TEDBİRLERİNİN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
VBTS kapsamında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler, Borsa İstanbul'un standart işlem kuralları kapsamında yeniden işlem görmeye başlıyor. Ancak tedbirlerin kalkması, hisselerin fiyat hareketine ilişkin bir beklenti veya garanti anlamına gelmiyor.
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