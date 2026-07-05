Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ile Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında geçtiğimiz hafta 10 hisse için yeni tedbir kararları aldı. AKFIS, SEKUR, COSMO, CELHA, INVES, PRZMA, VERUS, PSDTC, HEDEF ve SANEL paylarında uygulanacak tedbirler 1 ay boyunca yürürlükte kalacak.

HANGİ HİSSELERE TEDBİR GELDİ?

Geçtiğimiz hafta tedbir kararı alınan hisseler şöyle:

Akfen İnşaat (AKFIS) – Kredili işlem yasağı

Sekuro Plastik (SEKUR) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat

Cosmos Yatırım Holding (COSMO) – Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi

Çelik Halat (CELHA) – Kredili işlem yasağı ve brüt takas

Investco Holding (INVES) – Kredili işlem yasağı

Prizma Pres (PRZMA) – Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi

Verusa Holding (VERUS) – Kredili işlem yasağı

Pergamon Status (PSDTC) – Kredili işlem yasağı

Hedef Holding (HEDEF) – Kredili işlem yasağı ve emir paketi

San-El Mühendislik (SANEL) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat

EN AĞIR TEDBİR HANGİ HİSSELERE GELDİ?

Açıklanan kararlar arasında SEKUR ve SANEL payları en kapsamlı tedbir uygulanan hisseler oldu. Bu iki payda kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi birlikte uygulanacak.

TEDBİRLER NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Tedbir kararları hisseye göre değişmekle birlikte 29 Temmuz, 31 Temmuz ve 5 Ağustos 2026 tarihlerine kadar uygulanacak.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından hisse senetlerinde görülen aşırı fiyat hareketleri ve yüksek oynaklığı sınırlamak amacıyla uygulanan geçici tedbirler sistemidir.

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