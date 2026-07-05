Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta 10 hisse için yeni tedbir kararı aldı. Kredili işlem yasağı, brüt takas ve tek fiyat uygulanacak hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ile Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında geçtiğimiz hafta 10 hisse için yeni tedbir kararları aldı. AKFIS, SEKUR, COSMO, CELHA, INVES, PRZMA, VERUS, PSDTC, HEDEF ve SANEL paylarında uygulanacak tedbirler 1 ay boyunca yürürlükte kalacak.
HANGİ HİSSELERE TEDBİR GELDİ?
Geçtiğimiz hafta tedbir kararı alınan hisseler şöyle:
Akfen İnşaat (AKFIS) – Kredili işlem yasağı
Sekuro Plastik (SEKUR) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat
Cosmos Yatırım Holding (COSMO) – Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi
Çelik Halat (CELHA) – Kredili işlem yasağı ve brüt takas
Investco Holding (INVES) – Kredili işlem yasağı
Prizma Pres (PRZMA) – Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi
Verusa Holding (VERUS) – Kredili işlem yasağı
Pergamon Status (PSDTC) – Kredili işlem yasağı
Hedef Holding (HEDEF) – Kredili işlem yasağı ve emir paketi
San-El Mühendislik (SANEL) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat
EN AĞIR TEDBİR HANGİ HİSSELERE GELDİ?
Açıklanan kararlar arasında SEKUR ve SANEL payları en kapsamlı tedbir uygulanan hisseler oldu. Bu iki payda kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi birlikte uygulanacak.
TEDBİRLER NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Tedbir kararları hisseye göre değişmekle birlikte 29 Temmuz, 31 Temmuz ve 5 Ağustos 2026 tarihlerine kadar uygulanacak.
VBTS NEDİR?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından hisse senetlerinde görülen aşırı fiyat hareketleri ve yüksek oynaklığı sınırlamak amacıyla uygulanan geçici tedbirler sistemidir.
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