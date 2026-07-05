Efsane yatırımcı Warren Buffett, küresel piyasalardaki son yükselişleri değerlendirirken borsaların giderek "kumarhaneye" dönüştüğünü söyledi. Yapay zeka hisseleri, kaldıraçlı ETF'ler ve sıfır gün vadeli opsiyonlara dikkat çeken Buffett, uzun vadeli yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu.

"İNSANLARI HİÇ BU KADAR KUMAR OYNAMA HAVASINDA GÖRMEMİŞTİK"

Warren Buffett, ABD borsalarındaki mevcut yatırım ortamını değerlendirirken yatırımcı davranışlarının giderek daha spekülatif hale geldiğini söyledi.

Ünlü yatırımcı, "İnsanların hiç bu kadar kumar oynama havasında olduğunu görmemiştik." ifadelerini kullanarak piyasalardaki aşırı risk iştahına dikkat çekti.

"ATEŞLE OYNAMAKTIR"

Buffett, S&P 500 endeksindeki son düzeltmeleri "hiçbir şey" olarak nitelendirirken mevcut değerlemelerden hisse almayı ise "ateşle oynamak" olarak değerlendirdi.

Berkshire Hathaway'in yüksek nakit pozisyonunu koruduğunu belirten Buffett, gerçek yatırım fırsatları oluşmadan büyük alımlar yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Buffett, şirketlerin finansal performansını göz ardı ederek yalnızca yükseliş trendine odaklanan yatırımcıların önemli risk aldığını söyledi.

Özellikle yapay zeka temasıyla yüksek değerlemelere ulaşan hisselerin beklentileri karşılayamaması durumunda ciddi kayıplar yaşanabileceğini vurguladı.

SHILLER CAPE ORANI TARİHİ ZİRVELERE YAKIN

Piyasaların değerlemesini ölçmekte kullanılan Shiller CAPE Oranının tarihi zirvelere yakın seyretmesi de Buffett'ın dikkat çektiği başlıklar arasında yer aldı.

Ünlü yatırımcı, fiyat/kazanç oranlarının dikkatle analiz edilmesi gerektiğini belirterek yatırımcıların aşırı iyimserliğe kapılmaması gerektiğini ifade etti.

KALDIRAÇLI ETF VE 0DTE OPSİYON UYARISI

Buffett, son dönemde yaygınlaşan tek hisseye dayalı kaldıraçlı ETF'ler ile ters (short) ETF'lerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.

Ayrıca sıfır gün vadeli (0DTE) opsiyon işlemlerinin yatırım yerine spekülatif bir yapıya dönüştüğünü belirten Buffett, bu ürünlerin birçok yatırımcı için ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi.

BUFFETT'IN YATIRIMCILARA ÖNERİLERİ

Warren Buffett, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu;

İş modelini iyi anladığınız şirketlere yatırım yapın.

Kısa vadeli popüler akımların peşinden koşmayın.

Risk toleransına uygun, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturun.

Uzun vadeli ve disiplinli yatırım stratejisinden vazgeçmeyin.