Nükleer enerjiden ileri malzeme teknolojilerine kadar stratejik alanlarda insan kaynağı kapasitesini artırmayı hedefleyen program hem yurt içi hem de yurt dışındaki akademik çalışmaları kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından başlatılan programın ilk ayağında AR-GE odaklı çalışan ve uluslararası rekabet potansiyeli yüksek olan genç bilim insanlarının araştırma faaliyetleri desteklenecek.

Eğitim kademesine göre belirlenen aylık net burs tutarları şu şekilde açıklandı:

Yurt İçi Araştırma Bursları (Aylık/TL):



Lisans Öğrencisi: 27.500 TL

Lisans Mezunu Araştırmacı: 34.500 TL

Yüksek Lisans Öğrencisi: 41.250 TL

Yüksek Lisans Mezunu Araştırmacı: 48.250 TL

Doktora Öğrencisi: 55.000 TL

Doktora Sonrası Araştırmacı: 68.750 TL

Yurt Dışı Araştırma Bursları (Aylık/Dolar):



• Lisans Mezunu: 2.200 dolar

• YüksekLisansÖğrencisi: 2.300 dolar

• Yüksek Lisans Mezunu Araştırmacı: 2.450 dolar

• Doktora Öğrencisi: 2.700 dolar

• Doktora Sonrası Araştırmacı: 3.200 dolar

BAKAN BAYRAKTAR: "ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLCULUĞU SİZLERLE GÜÇLENECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajla gençlere çağrıda bulundu.

Bayraktar, "Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yolculuğu sizlerle daha güçlü, daha iddialı olacak. Akademik başarınıza güveniyor, AR-GE odaklı çalışmalar yürütüyorsanız; eğitim desteğinin yanı sıra mentörlük ve kariyer planlamasıyla da yanınızda olacağız. Gelin, bu büyük hedefi birlikte gerçeğe dönüştürelim" ifadelerini kullandı.