SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılacak yüzde 17,76'lık zammın ardından gözler en düşük emekli aylığına çevrildi. AK Parti, en düşük emekli maaşının artırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin yasalaşması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Zam oranlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak edilirken, AK Parti konuya ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE ÇIKACAK

Mevcut uygulamada 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının, kanun teklifinin yasalaşması halinde yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Mevcut mevzuata göre en düşük emekli aylığının artırılabilmesi için özel bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

ZAM FARKI SONRADAN ÖDENEBİLİR

Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde emekliler temmuz ayında maaşlarını 23 bin 552 TL üzerinden alacak.

Ancak teklifin yasalaşma sürecinin maaş ödeme dönemine yetişmemesi durumunda emeklilere mevcut 20 bin TL üzerinden ödeme yapılacak. Bu durumda oluşacak 3 bin 552 TL'lik fark, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra hesaplara ayrıca yatırılacak.

TEKLİF HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEK?

Meclis'e sunulan kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için şu süreçlerin tamamlanması gerekiyor:

Teklif ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Komisyonun onayının ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin en düşük aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi