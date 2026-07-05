Borsa İstanbul'da 29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), herhangi bir bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay vermedi. Aynı dönemde halka açık şirketlerden yeni bedelli kararı da çıkmazken, 5 Temmuz 2026 itibarıyla SPK onayı bekleyen şirket sayısı 30 oldu.

SPK'DAN BEDELLİ ONAYI BEKLEYEN 30 ŞİRKET

SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler şunlar oldu;

Şirket Bedelli Oranı GATEG %500 BAGFS %1000 MEGAP %100 KRTEK %300 RYSAS %100 EPLAS %150 RYGYO %50 TRHOL %300 YESIL %200 CVKMD %170 ATEKS %376,19 IDGYO %250 SEGYO %250 VRGYO %100 SEKFK %100 TDGYO %200 DMSAS %50 KONTR %200 HUBVC %200 YKSLN %100 SAMAT %200 CONSE %100 IMASM %115 SKBNK %40 HDFGS %100 TEKTU %100 ALVES %200 MERKO %100 BUCIM %100 ALGYO %200

EN YÜKSEK BEDELLİ ORANI HANGİ ŞİRKETTE?

Güncel listeye göre en yüksek bedelli sermaye artırımı oranı %1000 ile BAGFS'ye ait. Onu %500 ile GATEG, %376,19 ile ATEKS ve %300 oranıyla KRTEK ile TRHOL takip ediyor.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin yeni pay ihraç ederek mevcut ortaklarından nakit sermaye toplaması anlamına geliyor. Bu süreçte yatırımcıların, sahip oldukları pay oranını koruyabilmeleri için kendilerine tanınan rüçhan haklarını kullanarak belirlenen fiyattan ödeme yapmaları gerekiyor.

Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen yatırımcılar ise bu haklarını Borsa İstanbul'da satabiliyor veya kullanmayarak sürecin sonunda ortaklık paylarının seyrelmesini (oranlarının azalmasını) kabul etmiş oluyor.

Kısacası: Bedelli sermaye artırımında yatırımcı ek hisse almak isterse para öder, istemezse ödeme yapmak zorunda değildir. Ancak rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcıların şirketteki ortaklık oranı düşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.