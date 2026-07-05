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SPK bu hafta bedelli sermaye artırımına onay vermedi. 5 Temmuz itibarıyla bedelli onayı bekleyen şirket sayısı 30'a yükseldi. İşte güncel liste.

Borsa İstanbul'da 29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), herhangi bir bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay vermedi. Aynı dönemde halka açık şirketlerden yeni bedelli kararı da çıkmazken, 5 Temmuz 2026 itibarıyla SPK onayı bekleyen şirket sayısı 30 oldu.

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SPK'DAN BEDELLİ ONAYI BEKLEYEN 30 ŞİRKET

SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler şunlar oldu;

Şirket Bedelli Oranı
GATEG %500
BAGFS %1000
MEGAP %100
KRTEK %300
RYSAS %100
EPLAS %150
RYGYO %50
TRHOL %300
YESIL %200
CVKMD %170
ATEKS %376,19
IDGYO %250
SEGYO %250
VRGYO %100
SEKFK %100
TDGYO %200
DMSAS %50
KONTR %200
HUBVC %200
YKSLN %100
SAMAT %200
CONSE %100
IMASM %115
SKBNK %40
HDFGS %100
TEKTU %100
ALVES %200
MERKO %100
BUCIM %100
ALGYO %200
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EN YÜKSEK BEDELLİ ORANI HANGİ ŞİRKETTE?

Güncel listeye göre en yüksek bedelli sermaye artırımı oranı %1000 ile BAGFS'ye ait. Onu %500 ile GATEG, %376,19 ile ATEKS ve %300 oranıyla KRTEK ile TRHOL takip ediyor.

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BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin yeni pay ihraç ederek mevcut ortaklarından nakit sermaye toplaması anlamına geliyor. Bu süreçte yatırımcıların, sahip oldukları pay oranını koruyabilmeleri için kendilerine tanınan rüçhan haklarını kullanarak belirlenen fiyattan ödeme yapmaları gerekiyor.

Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen yatırımcılar ise bu haklarını Borsa İstanbul'da satabiliyor veya kullanmayarak sürecin sonunda ortaklık paylarının seyrelmesini (oranlarının azalmasını) kabul etmiş oluyor.

Kısacası: Bedelli sermaye artırımında yatırımcı ek hisse almak isterse para öder, istemezse ödeme yapmak zorunda değildir. Ancak rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcıların şirketteki ortaklık oranı düşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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