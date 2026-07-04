İlk 5 alıcı kurumun net alımı 267,02 milyon lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 330,75 milyon lota ulaştı. Böylece hissede 63,72 milyon lot net satış gerçekleşti.

29 Haziran-3 Temmuz 2026 dönemine ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre, SASA hissesinde ilk 5 alıcı kurum toplam 267 milyon 23 bin 388 lot, ilk 5 satıcı kurum ise 330 milyon 745 bin 476 lot net işlem gerçekleştirdi. Haftalık bazda hissede 63 milyon 722 bin 88 lot net satış oluştu.

EN FAZLA NET ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

SASA hissesinde haftalık bazda en çok net alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Yapı Kredi Yatırım: 107.007.377 lot

INFO Yatırım: 41.699.402 lot

AK Yatırım: 41.180.593 lot

Garanti BBVA Yatırım: 39.307.793 lot

OYAK Yatırım: 37.828.223 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA NET SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Hafta boyunca hissede en güçlü net satış gerçekleştiren kurumlar ise şu şekilde oldu:

HSBC: 96.925.476 lot

Gedik Yatırım: 81.736.056 lot

TEB Yatırım: 74.469.472 lot

Ata Yatırım: 45.341.877 lot

Şeker Yatırım: 32.272.595 lot

Verilere göre, SASA hissesinde haftanın en güçlü alıcısı Yapı Kredi Yatırım olurken, en yüksek net satışı HSBC gerçekleştirdi. İlk beş kurumun işlemleri sonucunda hissede 63,72 milyon lot net satış gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.