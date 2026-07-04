İlk 5 alıcı kurumun net alımı 12,65 milyon lota ulaşırken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 7,67 milyon lot oldu.

29 Haziran-3 Temmuz 2026 dönemine ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre, ASELSAN (ASELS) hissesinde ilk 5 alıcı kurum toplam 12 milyon 647 bin 53 lot, ilk 5 satıcı kurum ise 7 milyon 667 bin 768 lot net işlem gerçekleştirdi. Böylece hissede 4 milyon 979 bin 285 lot net alım oluştu.

EN FAZLA NET ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

ASELSAN hissesinde haftalık bazda en fazla net alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

AK Yatırım: 8.424.629 lot

Yapı Kredi Yatırım: 3.169.112 lot

QNB Yatırım: 458.957 lot

Ata Yatırım: 364.432 lot

Ünlü Menkul: 229.923 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA NET SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Hafta boyunca hissede en güçlü net satış gerçekleştiren kurumlar ise şu şekilde oldu:

Garanti BBVA Yatırım: 2.259.222 lot

Bank of America: 1.714.834 lot

TEB Yatırım: 1.463.311 lot

Tacirler Yatırım: 1.228.905 lot

İş Yatırım: 1.001.496 lot

Verilere göre, ASELSAN hissesinde haftanın en güçlü alıcısı AK Yatırım olurken, en yüksek net satışı Garanti BBVA Yatırım gerçekleştirdi. İlk beş kurumun işlemleri sonucunda hissede yaklaşık 4,98 milyon lot net alım gerçekleşti.

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