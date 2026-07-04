29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre HSBC, haftayı 752 milyon 528 bin 43 lot net satışla tamamladı.

EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

HSBC'nin haftalık bazda en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

ADESE: 9.774.756 lot

AKBNK: 7.192.112 lot

BALSU: 4.997.587 lot

TURSG: 3.045.513 lot

THYAO: 1.398.234 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:

HEKTS: 114.588.452 lot

SASA: 96.925.476 lot

ISCTR: 9.474.040 lot

KONTR: 4.334.727 lot

GESAN: 4.040.516 lot

Haftalık verilere göre HSBC'nin alım tarafında ADESE hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise HEKTS en fazla net satış yapılan hisse oldu. Kurumun haftalık işlemleri sonucunda net hacim -752,5 milyon lot olarak gerçekleşti.

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