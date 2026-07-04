HSBC'nin 29 Haziran-3 Temmuz 2026 dönemine ilişkin aracı kurum dağılım verileri açıklandı. Haftalık bazda en fazla net alım ADESE, AKBNK ve BALSU hisselerinde gerçekleşirken, en güçlü net satış ise HEKTS, SASA ve ISCTR hisselerinde görüldü.
29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre HSBC, haftayı 752 milyon 528 bin 43 lot net satışla tamamladı.
EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER
HSBC'nin haftalık bazda en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
ADESE: 9.774.756 lot
AKBNK: 7.192.112 lot
BALSU: 4.997.587 lot
TURSG: 3.045.513 lot
THYAO: 1.398.234 lot
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Hafta boyunca en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:
HEKTS: 114.588.452 lot
SASA: 96.925.476 lot
ISCTR: 9.474.040 lot
KONTR: 4.334.727 lot
GESAN: 4.040.516 lot
Haftalık verilere göre HSBC'nin alım tarafında ADESE hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise HEKTS en fazla net satış yapılan hisse oldu. Kurumun haftalık işlemleri sonucunda net hacim -752,5 milyon lot olarak gerçekleşti.
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