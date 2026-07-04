Bank of America'nın 29 Haziran-3 Temmuz 2026 dönemine ilişkin aracı kurum dağılım verileri açıklandı.
Haftalık bazda en fazla net alım USAK, PEKGY ve GSRAY hisselerinde gerçekleşirken, en güçlü net satış ise ISCTR, YKBNK ve AKBNK hisselerinde görüldü.
29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre Bank of America, haftayı 13 milyar 405 milyon 204 bin 673 lot net satışla tamamladı.
EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER
Bank of America'nın haftalık bazda en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
USAK: 20.752.000 lot
PEKGY: 13.552.064 lot
GSRAY: 12.145.307 lot
MERKO: 11.992.312 lot
FENER: 10.507.385 lot
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Hafta boyunca en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:
ISCTR: 110.950.584 lot
YKBNK: 52.762.286 lot
AKBNK: 35.799.900 lot
CANTE: 27.652.993 lot
EKGYO: 24.332.520 lot
Haftalık verilere göre Bank of America'nın alım tarafında USAK hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise ISCTR en fazla net satış yapılan hisse oldu. Kurumun haftalık işlemleri sonucunda net hacim -13,4 milyar lot olarak gerçekleşti.
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