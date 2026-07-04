Haftalık bazda en fazla net alım USAK, PEKGY ve GSRAY hisselerinde gerçekleşirken, en güçlü net satış ise ISCTR, YKBNK ve AKBNK hisselerinde görüldü.

29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre Bank of America, haftayı 13 milyar 405 milyon 204 bin 673 lot net satışla tamamladı.

EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

Bank of America'nın haftalık bazda en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

USAK: 20.752.000 lot

PEKGY: 13.552.064 lot

GSRAY: 12.145.307 lot

MERKO: 11.992.312 lot

FENER: 10.507.385 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:

ISCTR: 110.950.584 lot

YKBNK: 52.762.286 lot

AKBNK: 35.799.900 lot

CANTE: 27.652.993 lot

EKGYO: 24.332.520 lot

Haftalık verilere göre Bank of America'nın alım tarafında USAK hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise ISCTR en fazla net satış yapılan hisse oldu. Kurumun haftalık işlemleri sonucunda net hacim -13,4 milyar lot olarak gerçekleşti.

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