İş Yatırım'ın 29 Haziran-3 Temmuz 2026 dönemine ilişkin aracı kurum dağılım verileri açıklandı. Haftalık bazda en fazla net alım PSGYO, SASA ve HEKTS hisselerinde gerçekleşirken, en güçlü net satış ise DAPGM, PEKGY ve IZENR hisselerinde görüldü.
29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre İş Yatırım, haftayı 3 milyar 148 milyon 835 bin 703 lot net satışla tamamladı.
EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER
İş Yatırım'ın haftalık bazda en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
PSGYO: 67.389.269 lot
SASA: 33.175.007 lot
HEKTS: 22.751.956 lot
CANTE: 22.397.198 lot
SYICM.V.B...: 20.997.695 lot
EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Hafta boyunca en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:
DAPGM: 41.260.003 lot
PEKGY: 28.253.468 lot
IZENR: 21.058.066 lot
OBAMS: 17.784.379 lot
ENERY: 17.106.248 lot
Verilere göre İş Yatırım'ın alım tarafında PSGYO hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise DAPGM en fazla net satış yapılan hisse oldu. Haftalık işlemler sonucunda kurumun net hacmi -3,15 milyar lot seviyesinde gerçekleşti.
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