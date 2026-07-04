29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre İş Yatırım, haftayı 3 milyar 148 milyon 835 bin 703 lot net satışla tamamladı.

EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın haftalık bazda en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

PSGYO: 67.389.269 lot

SASA: 33.175.007 lot

HEKTS: 22.751.956 lot

CANTE: 22.397.198 lot

SYICM.V.B...: 20.997.695 lot

EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:

DAPGM: 41.260.003 lot

PEKGY: 28.253.468 lot

IZENR: 21.058.066 lot

OBAMS: 17.784.379 lot

ENERY: 17.106.248 lot

Verilere göre İş Yatırım'ın alım tarafında PSGYO hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise DAPGM en fazla net satış yapılan hisse oldu. Haftalık işlemler sonucunda kurumun net hacmi -3,15 milyar lot seviyesinde gerçekleşti.

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