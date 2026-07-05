Geçtiğimiz hafta KAP'ta yeni iş anlaşmalarına ilişkin yoğun bir bildirim trafiği yaşandı. Özellikle KAREL'in 100 milyon dolarlık otomotiv projesi, ASTOR'un 816 milyon TL'lik TEİAŞ ihalesi, SMRTG'nin 771,5 milyon TL'lik GES sözleşmesi ve ALTNY'nin savunma sanayi alanındaki yeni anlaşmaları haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YENİ İŞ İLİŞKİSİ AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

ASTOR

ASTOR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen "4 adet Mobil Trafo Merkezi ve 4 adet OG Ünitesi ile Yedek Malzemeler Temini" ihalesini 816 milyon TL bedelle kazandı.

**ERCB

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ERCB, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sakarya-Kocaeli İlleri İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım Yapım İşi kapsamında kullanılacak çelik boruların tedariki için 15 milyon dolar (700,1 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladı.

KAREL

KAREL, yurt içindeki bir müşteriyle askeri elektronik teçhizat üretimi ve teslimatına yönelik 5,86 milyon dolar (273,6 milyon TL) tutarında sözleşme gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca, yüzde 54 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, lider bir OEM otomotiv şirketiyle araç bileşenlerinin geliştirilmesi, validasyonu ve seri üretimine yönelik projede nominasyon aldığını açıkladı. Projenin toplam büyüklüğünün 100 milyon dolar (4,66 milyar TL) olduğu bildirildi.

SMRTG

SMRTG, Arçelik Pazarlama A.Ş. ile güneş paneli üretimine yönelik 4,02 milyon dolar (187,5 milyon TL) tutarında tedarik sözleşmesi imzaladı.

Şirket ayrıca, yurt içindeki kurumsal bir firmayla depolamalı güneş enerjisi santrali için anahtar teslim mühendislik, tedarik ve kurulum işini kapsayan 14,55 milyon avro (771,5 milyon TL) tutarında sözleşme gerçekleştirdi.

**ALTNY

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ALTNY, sürü yetenekli insansız hava araçlarının geliştirilmesine yönelik 580 bin dolar (27,1 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladı.

Şirket ayrıca;

Kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri için 1,54 milyon dolar (71,9 milyon TL)

Kritik havacılık ekipmanlarının geliştirilmesi ve tedariki için 13,2 milyon dolar (615,6 milyon TL) tutarında iki ayrı sözleşme daha duyurdu.

DCTTR

DCTTR, Bangladeş'teki yeni müşterisiyle 331 bin dolar (15,4 milyon TL) tutarında pamuk satış sözleşmesi imzaladı.

EKDMR

EKDMR, Orta Amerika bölgesindeki bir müşteriden 4,97 milyon dolar (232,1 milyon TL) tutarında inşaat çeliği siparişi aldığını açıkladı.

**KRDMD

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KRDMD, Çek Cumhuriyeti'ndeki bir müşteriyle demiryolu tekeri satışına ilişkin 2,93 milyon dolar (136,9 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladı.

FORTE

FORTE, yurt içindeki bir savunma sanayii şirketinden yürütülecek proje kapsamında 2,46 milyon dolar (114,6 milyon TL) tutarında sipariş aldığını duyurdu.

LİNK

LİNK, Akkor Turizm San. ve Tic. A.Ş. ile Akıllı IP TV Sistemleri Ürün Temin ve Kurulum Projesi kapsamında 109,2 bin dolar (5,09 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladı.

TSPOR

TSPOR, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ile 50 milyon TL bedelli kol sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Şirket ayrıca, Yıldız Holding A.Ş. ile 80 milyon TL tutarında reklam anlaşmasına vardığını açıkladı.

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