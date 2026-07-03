Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 3 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, TEİAŞ'ın 4 adet Mobil Trafo Merkezi, 4 adet Orta Gerilim (OG) Ünitesi ve yedek malzemelerinin teminine yönelik ihalesinde Astor Enerji, 816 milyon 200 bin TL tutarındaki bölüm için en avantajlı teklifi vererek ilk sırada yer aldı.

Kesinleşen ihale kararının ardından taraflar arasında 2 Temmuz 2026 tarihinde sözleşme imzalandığı bildirildi.

Şirket, söz konusu sözleşme bedelinin 816,2 milyon TL olduğunu, bu tutarın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatının yüzde 2,31'ine karşılık geldiğini açıkladı.

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sözleşme haberinin ardından ASTOR hisseleri alıcılı seyretti. Güne yükselişle başlayan hisseler, TSI 11.35 itibarıyla yüzde 5,72 değer kazanarak 319 TL'den işlem gördü.

Öte yandan ASTOR hisseleri, haftalık bazda yüzde 6,53 oranında prim yaparak yatırımcısına güçlü performans sergiledi.

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