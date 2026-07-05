THYAO'da Pusula Yatırım %49,61 payla 10,17 milyon lot alım yaptı. Hissede haftalık net alım 1 milyon 977 bin 460 lot olarak gerçekleşti.
THYAO hissesinde geçtiğimiz haftaya (29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftası) ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. Pusula Yatırım 10 milyon 170 bin 119 lot ve %49,61 payla en fazla alım yapan kurum olurken, hissede toplam 1 milyon 977 bin 460 lot net alım gerçekleşti.
THYAO'DA EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Pusula Yatırım
|10.170.119
|%49,61
|Ak Yatırım
|3.151.947
|%15,38
|Yapı Kredi Yatırım
|2.432.348
|%11,87
|HSBC
|1.398.234
|%6,82
|TEB Yatırım
|1.265.190
|%6,17
THYAO'DA EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Yatırım Finansman
|6.362.182 lot satış
|%31,04
|İş Yatırım
|3.637.370 lot satış
|%17,74
|Deniz Yatırım
|2.681.830 lot satış
|%13,08
|Destek Yatırım
|2.573.715 lot satış
|%12,56
|Bulls Yatırım
|1.185.281 lot satış
|%5,78
PUSULA TEK BAŞINA ALIMLARIN YARISINI YAPTI
Haftanın en dikkat çeken verisi Pusula Yatırım'ın performansı oldu. Kurum, 10 milyon 170 bin 119 lotluk net alımla toplam alımların %49,61'ini tek başına gerçekleştirdi.
THYAO HİSSESİNDE SON DURUM
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hissesi geçtiğimiz haftayı 334,00 TL'den tamamladı. Hisse son bir ayda %11 ile %12 civarında yükseliş kaydetti.
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