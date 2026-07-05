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THYAO'da Pusula Yatırım %49,61 payla 10,17 milyon lot alım yaptı. Hissede haftalık net alım 1 milyon 977 bin 460 lot olarak gerçekleşti.

THYAO hissesinde geçtiğimiz haftaya (29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftası) ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. Pusula Yatırım 10 milyon 170 bin 119 lot ve %49,61 payla en fazla alım yapan kurum olurken, hissede toplam 1 milyon 977 bin 460 lot net alım gerçekleşti.

THYAO'DA EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
Pusula Yatırım 10.170.119 %49,61
Ak Yatırım 3.151.947 %15,38
Yapı Kredi Yatırım 2.432.348 %11,87
HSBC 1.398.234 %6,82
TEB Yatırım 1.265.190 %6,17
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THYAO'DA EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
Yatırım Finansman 6.362.182 lot satış %31,04
İş Yatırım 3.637.370 lot satış %17,74
Deniz Yatırım 2.681.830 lot satış %13,08
Destek Yatırım 2.573.715 lot satış %12,56
Bulls Yatırım 1.185.281 lot satış %5,78
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PUSULA TEK BAŞINA ALIMLARIN YARISINI YAPTI

Haftanın en dikkat çeken verisi Pusula Yatırım'ın performansı oldu. Kurum, 10 milyon 170 bin 119 lotluk net alımla toplam alımların %49,61'ini tek başına gerçekleştirdi.

Pusula tek başına alımların yarısını yaptı! THYAO haftalık işlemler, Görsel 1

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THYAO HİSSESİNDE SON DURUM

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hissesi geçtiğimiz haftayı 334,00 TL'den tamamladı. Hisse son bir ayda %11 ile %12 civarında yükseliş kaydetti.

Pusula tek başına alımların yarısını yaptı! THYAO haftalık işlemler, Görsel 2

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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