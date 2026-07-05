Kripto para piyasasında yılın ilk 6 ayında satış baskısı derinleşti. Tüm kripto varlıkların toplam piyasa değerini gösteren Total Market, yaklaşık 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 956 milyar 470 milyon dolardan 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Bitcoin yüzde 33, Ethereum ise yüzde 47 değer kaybederek yatırımcısına zorlu bir ilk yarı yaşattı.

KRİPTO PİYASASINDAN 920 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Kripto varlıkların toplam piyasa değerini gösteren Total Market, yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar gerileyerek 2 trilyon 956 milyar 470 milyon dolardan 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara düştü.

Risk iştahındaki zayıflama, yüksek faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler kripto para piyasasında sert kayıpları beraberinde getirdi.

BITCOIN YÜZDE 33, ETHEREUM YÜZDE 47 GERİLEDİ

31 Aralık 2025'te 87 bin 524,9 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, haziran ayında 58 bin 635,1 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin yılın ilk yarısında yüzde 33 değer kaybetti.

Ethereum'daki düşüş ise daha sert oldu. Yılın ilk yarısında yüzde 47 gerileyen Ethereum, 2 bin 976 dolardan 1.575 dolara düştü. Haziran ayında 1.505,7 dolar seviyesini gören Ethereum, Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

FED VE JEOPOLİTİK RİSKLER BASKIYI ARTIRDI

Yüksek faiz beklentileri, tahvil getirilerindeki yükseliş, spot ETF tarafındaki çıkışlar, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama ve jeopolitik riskler kripto para piyasasında satış baskısını artıran temel unsurlar oldu.

"KRİPTO PARA PİYASASI SADECE KENDİ İÇ DİNAMİKLERİYLE FİYATLANMIYOR"

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, yaptığı değerlendirmede, kripto para piyasasında yılın ilk yarısında görülen sert satış baskısının tek bir nedenle açıklanamayacağını söyledi.

Başkaya, Fed'in faizleri yüksek seviyelerde tutmasının, küresel likidite koşullarındaki sıkılığın, spot ETF tarafındaki çıkışların, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamanın ve jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığını belirtti. Başkaya, özellikle ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin endişelerin küresel risk iştahını baskıladığını ifade etti.

Kripto para piyasasındaki kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin de düşüşü hızlandırdığına dikkati çeken Başkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bitcoin görece daha dirençli kalırken ethereum ve altcoin tarafında likidite kaybı daha sert hissedildi. Bu süreç bize kripto para piyasasının artık yalnızca kendi iç dinamikleriyle değil, Fed politikası, ETF akımları, dolar likiditesi, jeopolitik riskler ve kurumsal sermaye hareketleriyle birlikte fiyatlandığını gösteriyor. Ben bu dönemi kripto para piyasasının bittiği bir dönem olarak değil, piyasanın kalite ayrımı yaptığı, daha olgun bir düzeltme süreci olarak görüyorum. Kalıcı toparlanma için yeniden güçlü ETF girişleri, daha yumuşak Fed beklentisi, jeopolitik tansiyonun azalması ve piyasaya yeni bir güven hikayesinin gelmesi gerekiyor."