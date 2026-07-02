Analistler, spot Bitcoin ETF'lerinden süren para çıkışları, yüksek faiz beklentileri ve yatırımcı ilgisindeki zayıflama nedeniyle piyasadaki risklerin devam ettiğini belirtiyor.

Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde yüzde 1,3 değer kazanarak 60 bin 859,82 dolar seviyesine yükseldi. Buna karşın piyasalarda temkinli görünümün sürdüğü ifade ediliyor.

"YÜKSEK OYNAKLIK SÜREBİLİR"

Julius Baer Analisti Carsten Menke, Bitcoin'deki fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde de yüksek oynaklık göstermesini beklediklerini söyledi.

Menke, fiyatlar üzerindeki baskının sürmesi nedeniyle yatırımcıların Bitcoin'i uzun vadeli elde tutma konusundaki kararlılıklarının zayıfladığını belirtti.

STRATEGY'NİN PLANI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Piyasalarda yakından takip edilen gelişmelerden biri de Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından Strategy'nin nakit artırma planı oldu.

Menke, bu tür şirketlerin ilerleyen dönemde zorunlu satış yapmak durumunda kalmasının dijital varlık piyasası üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini ifade ederek, yatırımcıların bu riski henüz tam olarak fiyatlamadığını söyledi.

SPOT ETF'LERDEN PARA ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden para çıkışları, yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ediyor.

Analistler, ABD'de faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi ile doların güçlenme ihtimalinin de kripto para piyasasında satış baskısını artıran temel unsurlar arasında yer aldığını değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya

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