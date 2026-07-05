2026 temettü takvimi güncellendi. 5 Temmuz itibarıyla temettü dağıtacak şirket sayısı 60 oldu. İşte ödeme tarihleri ve temettü verecek hisselerin güncel listesi.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri sürerken, 29 Haziran-3 Temmuz haftasında 6 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıttı. Aynı dönemde listeye 2 yeni şirket eklenirken, 5 Temmuz 2026 itibarıyla temettü dağıtacak şirket sayısı 60 oldu.
BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITIYOR?
|Şirket
|Hak Kullanım Tarihi
|Brüt Temettü
|LILAK
|6 Temmuz
|1,5254661 TL
|OZSUB
|6 Temmuz
|0,6166666 TL
|MEYSU
|7 Temmuz
|0,050 TL
|LIDER (2. taksit)
|8 Temmuz
|0,0356506 TL
|PNLSN
|8 Temmuz
|0,6879502 TL
TEMETTÜ TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER
2026'nın kalan döneminde temettü dağıtacak dikkat çeken şirketlerden bazıları şöyle:
ISBIR – 13 Temmuz
GIPTA – 14 Temmuz (2. taksit)
GENKM – 14 Temmuz
EGPRO – 16 Temmuz
GOLTS – 17 Temmuz (4,1666666 TL)
TAVHL – 21 Temmuz
KTLEV – 21 Temmuz
TUPRS – 30 Eylül (6,7469533 TL)
DOAS – 13 Ağustos (15 TL)
TCELL – 9 Aralık (4 TL)
ASELS – 24 Kasım
BIMAS – 16 Eylül ve 16 Aralık (2. ve 3. taksit)
AEFES – 5 Ekim
TRALT – 6 Ekim
EBEBK – 15 Ekim ve 15 Aralık
EN YÜKSEK TEMETTÜ HANGİ ŞİRKETLERDE?
Güncel takvimde hisse başına açıklanan en yüksek brüt temettülerden bazıları şunlar oldu:
DOAS: 15,00 TL
TUPRS: 6,7469533 TL
GOLTS: 4,1666666 TL
TCELL: 4,00 TL
SUMAS: 2,1688837 TL
DOCO: 2,50 Euro
BIMAS: 2,50 TL (taksit)
TAVHL: 1,8049898 TL
BVSAN: 1,4529342 TL
ISBIR: 1,00 TL
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü (nakit kar payı), şirketlerin elde ettikleri kârın belirli bir kısmını ortaklarına nakit olarak dağıtmasıdır. Temettü ödemesi alabilmek için yatırımcıların, şirketin açıkladığı temettü hak kullanım tarihinden bir iş günü önce hisseye sahip olması yeterlidir.
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