Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri sürerken, 29 Haziran-3 Temmuz haftasında 6 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıttı. Aynı dönemde listeye 2 yeni şirket eklenirken, 5 Temmuz 2026 itibarıyla temettü dağıtacak şirket sayısı 60 oldu.

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITIYOR?

Şirket Hak Kullanım Tarihi Brüt Temettü LILAK 6 Temmuz 1,5254661 TL OZSUB 6 Temmuz 0,6166666 TL MEYSU 7 Temmuz 0,050 TL LIDER (2. taksit) 8 Temmuz 0,0356506 TL PNLSN 8 Temmuz 0,6879502 TL

TEMETTÜ TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

2026'nın kalan döneminde temettü dağıtacak dikkat çeken şirketlerden bazıları şöyle:

ISBIR – 13 Temmuz

GIPTA – 14 Temmuz (2. taksit)

GENKM – 14 Temmuz

EGPRO – 16 Temmuz

GOLTS – 17 Temmuz (4,1666666 TL)

TAVHL – 21 Temmuz

KTLEV – 21 Temmuz

TUPRS – 30 Eylül (6,7469533 TL)

DOAS – 13 Ağustos (15 TL)

TCELL – 9 Aralık (4 TL)

ASELS – 24 Kasım

BIMAS – 16 Eylül ve 16 Aralık (2. ve 3. taksit)

AEFES – 5 Ekim

TRALT – 6 Ekim

EBEBK – 15 Ekim ve 15 Aralık

EN YÜKSEK TEMETTÜ HANGİ ŞİRKETLERDE?

Güncel takvimde hisse başına açıklanan en yüksek brüt temettülerden bazıları şunlar oldu:

DOAS: 15,00 TL

TUPRS: 6,7469533 TL

GOLTS: 4,1666666 TL

TCELL: 4,00 TL

SUMAS: 2,1688837 TL

DOCO: 2,50 Euro

BIMAS: 2,50 TL (taksit)

TAVHL: 1,8049898 TL

BVSAN: 1,4529342 TL

ISBIR: 1,00 TL

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü (nakit kar payı), şirketlerin elde ettikleri kârın belirli bir kısmını ortaklarına nakit olarak dağıtmasıdır. Temettü ödemesi alabilmek için yatırımcıların, şirketin açıkladığı temettü hak kullanım tarihinden bir iş günü önce hisseye sahip olması yeterlidir.

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