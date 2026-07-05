Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), muhtaç aylığı ödemelerinde artışa gitti. Daha önce 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak uygulanan aylık, yüzde 13,52 zamla 10 bin 317 lira 96 kuruşa çıkarıldı. Yeni ödeme tutarı 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

VGM'nin açıklamasına göre, muhtaç aylığına yüzde 13,52 oranında artış yapıldı.

Buna göre;

Eski ödeme tutarı: 9.089,11 TL

Yeni ödeme tutarı: 10.317,96 TL

Yeni tutar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Muhtaç aylığı;

Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlara

Anne ve babası olmayan ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödeniyor.

KAÇ KİŞİ FAYDALANIYOR?

VGM'nin paylaştığı bilgilere göre, halihazırda 7 bin 23 kişi muhtaç aylığından yararlanıyor. Güncellenen ödeme tutarı 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.