Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), pay senedi yatırımcı sayısına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre 27 Haziran haftasında pay senedi yatırımcı sayısı 413 bin 685 kişi arttı. Böylece toplam pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 819 bin 248 seviyesine yükseldi.

Bir önceki haftada yatırımcı sayısı 11 bin 854 kişi azalmıştı. Son açıklanan verilerle birlikte yatırımcı sayısı, bir haftalık düşüşün ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi.

HALKA ARZLAR ETKİLİ OLDU

Geçen haftaki güçlü yatırımcı artışında, aynı dönemde gerçekleştirilen yoğun halka arz takviminin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Yeni halka arzlara gösterilen yoğun ilgi, pay senedi piyasasına katılan yatırımcı sayısındaki yükselişi destekledi.

YATIRIMCI SAYISI 6,8 MİLYONU AŞTI

MKK verilerine göre son haftadaki artışla birlikte pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 819 bin 248 kişiye ulaşarak yeniden yükseliş trendine girdi.

Yatırımcı sayısındaki değişim, borsaya olan ilginin ve halka arzların yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini göstermesi açısından yakından takip ediliyor.