Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve ekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,01 değer kazanırken, yatırımcısına en fazla kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

Küresel piyasalarda ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar, enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve merkez bankalarının faiz politikaları yakından takip edilirken, yurt içi piyasalar da bu gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29 Haziran-3 Temmuz haftasında yüzde 1,01 değer kazanarak 14 bin 417,91 puandan haftayı tamamladı.

Haftaya 14 bin 321 puandan başlayan endeks, hafta boyunca en düşük 14 bin 31,72, en yüksek ise 14 bin 511,73 puanı gördü.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE FARKLI GÖRÜNÜM

Haftanın son işlem gününde bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışların etkisiyle bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 3,69 geriledi.

Buna karşılık;

Holding endeksi yüzde 0,20,

Sanayi endeksi ise yüzde 2,39 değer kazandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde haftanın en fazla yükselen hissesi Ral Yatırım Holding (RALYH) oldu.

İlk üç sıra şu şekilde oluştu:

RALYH: %31,63

SEKER: %14,56

KUYAS: %13,97

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftanın en fazla değer kaybeden hisselerinde ise Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ilk sırada yer aldı.

En çok düşen üç hisse şöyle sıralandı:

PASEU: -%26,08

EFOR: -%8,82

MGROS: -%8,13

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket 1 trilyon 821 milyar 720 milyon TL ile ASELSAN (ASELS) olmaya devam etti.

ASELSAN'ı;

Destek Finans Faktoring (DSTKF) – 1 trilyon 249 milyar 999 milyon TL

Enka İnşaat (ENKAI) – 562 milyar 200 milyon TL

izledi.

İşlem hacminde THYAO ilk sırada

Haftalık işlem hacminde ise Türk Hava Yolları (THYAO) zirvede yer aldı.

En yüksek işlem hacmine sahip hisseler şu şekilde sıralandı:

THYAO: 87 milyar 107 milyon TL

ASELS: 79 milyar 467 milyon TL

ASTOR: 48 milyar 479 milyon TL

Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü haftada Borsa İstanbul pozitif bir performans sergilerken, yatırımcılar önümüzdeki hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile küresel gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek.

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