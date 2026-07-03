DMR Unlu Mamuller ve Seğmen Kardeşler Gıda da üç haneli getiri sağlayan şirketler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören gıda şirketlerinin 2026 yılbaşından bu yana sergilediği performanslar, sektör içinde önemli bir ayrışmayı ortaya koydu.

Bazı şirketler yatırımcılarına katlanarak kazanç sağlarken, büyük ölçekli ve köklü şirketler ise daha dengeli ancak istikrarlı yükselişleriyle dikkat çekti. Bu görünüm, gıda sektöründe hem büyüme odaklı hem de savunmacı yatırım hikâyelerinin birlikte fiyatlandığını gösterdi.

Enflasyon ve iç tüketim dinamiklerinden etkilenmeye devam eden sektörde, yüksek getiri sağlayan hisselerde işlem hacmi ve finansal büyümenin sürdürülebilirliği yakından takip edilirken, büyük ölçekli şirketler daha istikrarlı fiyat hareketleri sergiledi.

Şirket Yılbaşından Bu Yana Getiri Gündoğdu Gıda (GUNDG) %625,47 DMR Unlu Mamuller (DMRGD) %259,52 Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN) %175,67 Armada Gıda (ARMGD) %166,67 Vanet Gıda (VANGD) %123,66 Cem Zeytin (CEMZY) %86,14 Tat Gıda (TATGD) %65,87 Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC) %59,45 Söke Değirmencilik (SOKE) %49,90 Penguen Gıda (PENGD) %47,04 Kütahya Şeker Fabrikası (KTSKR) %44,00 Durukan Şekerleme (DURKN) %43,34 Coca-Cola İçecek (CCOLA) %42,89

Kaynak: Borsa Gündem

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