Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR), 3 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtım kararını yatırımcılarla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, nakit temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin nakit kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif kabul edildi.

Kararla birlikte şirket, 2025 faaliyet dönemine ilişkin ortaklarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

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