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Gram altın 6.277 TL, çeyrek altın 10.264 TL oldu! İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet, gremse ve ons altın fiyatları.

Altın fiyatları yatırımcılar ve düğün sezonunda alım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, ata altın, gremse altın, cumhuriyet altını ve ons altında güncel alış-satış fiyatları belli oldu.

Altın piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor. Serbest piyasada işlem gören altın türlerinde pozitif seyir sürerken, gram altın 6 bin 277 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

5 TEMMUZ 2026 ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.276,76 TL
Satış: 6.277,78 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 1

Çeyrek altın
Alış: 10.042,81 TL
Satış: 10.264,17 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 2

Yarım altın
Alış: 20.022,85 TL
Satış: 20.528,34 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 3

Tam altın
Alış: 40.832,00 TL
Satış: 41.172,00 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 4

Cumhuriyet altını
Alış: 40.171,24 TL
Satış: 40.931,13 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 5

Ata altın
Alış: 41.548,89 TL
Satış: 42.606,11 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 6

Gremse altın
Alış: 101.688,00 TL
Satış: 102.852,00 TL

Çeyrek altın fiyatları! Altında güncel rakamlar 5 Temmuz 2026, Görsel 7

Ons altın
Alış: 4.166,24 dolar
Satış: 4.187,63 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.276,76 6.277,78 % 1.33 23:59
Ons Altın / TL 195.176,60 195.266,41 % 1.32 20:01
Ons Altın / USD 4.170,77 4.171,45 % 1.18 20:01
Çeyrek Altın 10.042,81 10.264,17 % 1.33 23:59
Yarım Altın 20.022,85 20.528,34 % 1.33 23:59
Ziynet Altın 40.171,24 40.931,13 % 1.33 23:59
Cumhuriyet Altını 41.797,00 42.429,00 % 0.31 13:03
Tüm Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin etkisiyle yurt içi altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın yüzde 1,33, çeyrek altın yüzde 1,33, tam altın yüzde 1,40, ata altın yüzde 1,38 ve gremse altın yüzde 1,40 primle işlem görüyor. Altın ABD tarım dışı istihdam verinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte yükseliş eğilimi gösteriyor.

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