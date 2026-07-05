Altın fiyatları yatırımcılar ve düğün sezonunda alım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, ata altın, gremse altın, cumhuriyet altını ve ons altında güncel alış-satış fiyatları belli oldu.

Altın piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor. Serbest piyasada işlem gören altın türlerinde pozitif seyir sürerken, gram altın 6 bin 277 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

5 TEMMUZ 2026 ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.276,76 TL

Satış: 6.277,78 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.042,81 TL

Satış: 10.264,17 TL

Yarım altın

Alış: 20.022,85 TL

Satış: 20.528,34 TL

Tam altın

Alış: 40.832,00 TL

Satış: 41.172,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 40.171,24 TL

Satış: 40.931,13 TL

Ata altın

Alış: 41.548,89 TL

Satış: 42.606,11 TL

Gremse altın

Alış: 101.688,00 TL

Satış: 102.852,00 TL

Ons altın

Alış: 4.166,24 dolar

Satış: 4.187,63 dolar

Küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin etkisiyle yurt içi altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın yüzde 1,33, çeyrek altın yüzde 1,33, tam altın yüzde 1,40, ata altın yüzde 1,38 ve gremse altın yüzde 1,40 primle işlem görüyor. Altın ABD tarım dışı istihdam verinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte yükseliş eğilimi gösteriyor.