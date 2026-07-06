ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (BIST: ARDYZ), yurt dışından yeni bir sipariş aldığını duyurdu. Şirket, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir firmadan, Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere NVIDIA grafik çözümleri temelli yapay zeka destekli bilişim ürünlerinin tedariki için KDV dahil 554.400 dolar (25,9 milyon TL) tutarında sipariş aldığını açıkladı.

25,9 MİLYON TL TUTARINDA SİPARİŞ

ARD Grup tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sipariş, savunma sanayii kapsamında kullanılacak NVIDIA tabanlı yapay zeka destekli bilişim ürünlerinin tedarikini kapsıyor.

Söz konusu siparişin tutarı KDV dahil 554.400 ABD doları olarak açıklanırken, bunun yaklaşık 25 milyon 900 bin 348 TL karşılığına denk geldiği bildirildi.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI

ARD Grup, KAP'ta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz, Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketten; NVIDIA grafik çözümleri temelli, yapay zeka destekli bilişim ürünlerinin tedarikine yönelik olarak KDV dahil 554.400 USD (25.900.348 TL) tutarında sipariş almıştır.

Söz konusu siparişin şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.