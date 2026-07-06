Yeni hedef fiyat, mevcut hisse fiyatına göre yüzde 32,37 prim potansiyeline işaret ediyor.

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

6 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan analiz raporunda HSBC, THYAO hissesi için hedef fiyatını 400,00 TL'den 460,00 TL'ye yükseltti.

Aracı kurum, hisseye yönelik "al" tavsiyesini ise değiştirmedi.

THYAO hissesi son olarak 347,50 TL seviyesinden işlem görürken, HSBC'nin belirlediği 460 TL hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 32,37 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı Kurum HSBC Hedef Fiyat 460,00 TL Son Fiyat 347,50 TL Tavsiye Al Prim Potansiyeli %32,37 Açıklanma Tarihi 6 Temmuz 2026

THYAO HİSSELERİ GÜNCEL DURUM

THYAO hisseleri haftanın ilk işlem gününe yükselişe giriş yaptı. TSI 11.11 itibarıyla yüzde 4 yükselen hisseler 346 TL'den işlem gördü.

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