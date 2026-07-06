BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIST: BIMAS), pay geri alım programı başlatma kararı aldığını açıkladı. Şirket, 1 milyar TL bütçeli program kapsamında Borsa İstanbul'dan 2 milyon 500 bin adede kadar kendi payını geri alabilecek.

BİM'DEN PAY GERİ ALIM PROGRAMI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 3 Temmuz 2026 tarihinde pay geri alım programını onayladı.

Açıklamada, programın amacının şirket pay fiyatının faaliyetlerin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirmesi doğrultusunda yatırımcı değerini desteklemek olduğu belirtildi.

1 MİLYAR TL KAYNAK AYRILDI

Program kapsamında;

Azami 2 milyon 500 bin adet pay geri alınabilecek.

Geri alıma konu azami nominal pay tutarı 2 milyon 500 bin TL olacak.

Bu tutar şirket sermayesinin yaklaşık %2,1'ine karşılık geliyor.

Geri alımlar için kullanılacak azami fon tutarı ise 1 milyar TL olarak belirlendi.

Şirket, geri alım programının finansmanının iç kaynaklardan karşılanacağını bildirdi.

PROGRAM İLK GENEL KURULA KADAR GEÇERLİ OLACAK

KAP açıklamasına göre geri alım programı, belirlenen azami pay miktarına ulaşılması veya yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar yürürlükte kalacak.

Pay geri alım programı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemler, ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak.

Şirket ayrıca geri alım işlemlerinin yürütülmesi için Mali İşler Başkanı Fatih Meriç'i yetkilendirdi.