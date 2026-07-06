Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en fazla geri alım yapan şirketler belli olurken, listenin ilk sırasında ENERY yer aldı. ENERY'yi TRALT ve MAGEN takip etti.

ENERY İLK SIRADA YER ALDI

Geçen hafta gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinde ENERY, 7 milyon 80 bin 72 adet hisseyi 70 milyon 357 bin 636 TL karşılığında geri aldı.

TRALT ise 4 milyon 120 bin adet payı 200 milyon 932 bin 400 TL bedelle geri alarak ikinci sırada yer aldı.

MAGEN, BOSSA, GEREL, AHGAZ ve LOGO da geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

Şirket Toplam Adet Toplam Tutar (TL) ENERY 7.080.072 70.357.636 TRALT 4.120.000 200.932.400 MAGEN 2.355.675 73.029.925 BOSSA 1.350.000 8.738.000 GEREL 951.710 36.823.952 AHGAZ 435.000 15.730.515 LOGO 10.469 1.439.988

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