Geçen hafta Borsa İstanbul'da en fazla pay geri alımı yapan şirketler açıklandı. ENERY 7,08 milyon adetle ilk sırada yer alırken TRALT ve MAGEN takip etti.
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en fazla geri alım yapan şirketler belli olurken, listenin ilk sırasında ENERY yer aldı. ENERY'yi TRALT ve MAGEN takip etti.
ENERY İLK SIRADA YER ALDI
Geçen hafta gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinde ENERY, 7 milyon 80 bin 72 adet hisseyi 70 milyon 357 bin 636 TL karşılığında geri aldı.
TRALT ise 4 milyon 120 bin adet payı 200 milyon 932 bin 400 TL bedelle geri alarak ikinci sırada yer aldı.
MAGEN, BOSSA, GEREL, AHGAZ ve LOGO da geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.
GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER
|Şirket
|Toplam Adet
|Toplam Tutar (TL)
|ENERY
|7.080.072
|70.357.636
|TRALT
|4.120.000
|200.932.400
|MAGEN
|2.355.675
|73.029.925
|BOSSA
|1.350.000
|8.738.000
|GEREL
|951.710
|36.823.952
|AHGAZ
|435.000
|15.730.515
|LOGO
|10.469
|1.439.988
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