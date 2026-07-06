Kripto para ve geleneksel finans piyasalarının en çok takip edilen kıdemli analistlerinden Brandt, sosyal medya platformu X üzerinden çarpıcı bir analiz paylaşarak altının Bitcoin karşısında tarihi bir yükseliş trendinin eşiğinde olabileceğine dikkat çekti.

Bu açıklama, Türkiye saati ile 62.803 dolarda fiyatlanarak yaklaşık 3 milyon TL değerinde olan Bitcoin için ayı piyasası çanlarını yeniden çaldı.

Ayrıca küresel piyasalarda "dijital altın" ile "fiziki altın" arasındaki güç savaşını yeniden alevlendirdi.

XAU/BTC PARİTESİNDE DÖNÜM NOKTASI

Brandt’ın bu stratejik hamlesinin arkasında, teknik analizde sıkça kullanılan XAU/BTC (altın/Bitcoin) grafiği yer alıyor.

Altının Bitcoin karşısındaki değerini ölçen paritede, 2019-2020 yıllarından bu yana istikrarlı bir düşüş trendi hakimdi.

Son veriler, bu uzun vadeli düşüş eğiliminin hız kestiğini ve grafiğin yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandığını gösteriyor.

Piyasa uzmanlarına göre bu kırılma, küresel sermayenin yüksek riskli dijital varlıklardan sıyrılarak geleneksel ve güvenli limanlara doğru yeni bir göç dalgası başlatabileceğini simgeliyor.

VERİLER NE DİYOR? ALTIN, BTC KARŞISINDA DAHA DİRENÇLİ

Son dönemde hem kripto para piyasalarında hem de emtia cephesinde düzeltme hareketleri yaşansa da iki varlığın performans farkı Brandt’ın haklılık payını ortaya koyuyor.

Altın, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı Bitcoin'e kıyasla çok daha dirençli ve korumacı bir performans sergiledi.

Dönem / Varlık Bitcoin (BTC) Altın (Ons) Haziran Ayı Performansı Yüzde 20 Değer Kaybı (60.000 Dolar Altı) Yüzde 11,7 Düşüş (4.000 Dolar Seviyesi) Yıl Başından Bu Yana Yüzde 28 Toplam Kayıp Yüzde 3,9 Sınırlı Düşüş

UZMANLARIN GÖZÜ MAKRO EKONOMİK BELİRSİZLİKLERDE

Peter Brandt’ın bu çıkışı, makroekonomik belirsizliklerin zirve yaptığı ve yatırımcıların risk iştahının bıçak sırtında olduğu bir döneme denk geldi.

Analistler, Bitcoin’in uzun vadeli büyüme ve benimsenme potansiyelinin hala masada olduğunu kabul ediyor.

Ancak kısa ve orta vadede, nakit akışlarının altın gibi rüştünü ispatlamış geleneksel limanlara kayması, kripto piyasası üzerindeki satış baskısını bir süre daha derinleştirebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.