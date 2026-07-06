Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyona rağmen rekor seviyelerin ardından sert bir düzeltme yaşadı. ABD'den gelen zayıf istihdam verileriyle yeniden toparlanma sinyali veren altın piyasasında, yatırımcılar şimdi Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarına odaklandı. Büyük yatırım bankaları ise ons altın için farklı senaryolar ortaya koyuyor.

Altın piyasasında yılın ilk aylarında görülen tarihi zirvelerin ardından başlayan sert geri çekilme, yatırımcıların dikkatini yeniden küresel ekonomik verilere çevirdi. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon baskısına rağmen altının değer kaybetmesi, güvenli liman algısının sorgulanmasına neden oldu.

Yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcılar fiyatlardaki düşüşü yakından izlerken, "Altın fiyatları ne zaman yükselecek?" sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

DEV BANKALARDAN FARKLI SENARYOLAR

Altın piyasasına yönelik büyük yatırım bankalarının tahminleri ise farklı senaryolara işaret ediyor.

JPMorgan, yılın son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, Goldman Sachs merkez bankalarının alımlarının sürmesi halinde fiyatın 4.900 dolara yükselebileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed'in yeniden sıkılaşma sinyali vermesi halinde ons altının yıl sonuna doğru 3.500 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.

GÖZLER FED VE TCMB'DE

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 32,11, politika faizi ise yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Piyasaların yakından takip ettiği TCMB'nin 23 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı, gram altının yönü açısından kritik önem taşıyor.

ABD tarafında ise bu hafta açıklanacak S&P Global Hizmet PMI, ISM Hizmet PMI verileri ile 8 Temmuz'da yayımlanacak Fed toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor. Ayrıca 29 Temmuz'daki Fed toplantısı da küresel piyasalarda yakından izlenecek.

Analistlere göre, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ile TCMB'nin alacağı kararlar önümüzdeki dönemde hem dolar/TL kurunun hem de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Kaynak: Dünya

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