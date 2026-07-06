Borsa İstanbul'da 6 Temmuz 2026 tarihli işlemlerde İş Yatırım'ın saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım-satım verileri açıklandı.

Verilere göre İş Yatırım, 949 milyon 529 bin 224 lot net hacimle satıcı tarafta yer aldı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın en çok net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

TSPOR: 14.104.791 lot

GSRAY: 12.320.658 lot

IZENR: 8.135.845 lot

IHLAS: 5.937.523 lot

BALSU: 5.138.242 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aracı kurumun en çok net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

SASA: 13.341.728 lot

DAPGM: 11.342.772 lot

ULIGPV: 9.066.379 lot

KOIKWV: 7.735.195 lot

KOIZSV: 7.600.000 lot

İş Yatırım verilerine göre saat 15.00 itibarıyla alım tarafında TSPOR ve GSRAY, satış tarafında ise SASA ve DAPGM hisseleri öne çıktı. Gün içi veriler seans sonuna kadar değişiklik gösterebilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.