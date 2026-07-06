7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, yalnızca diplomatik gündem açısından değil, finansal piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Finnet analizine göre, zirvede savunma harcamalarının artırılması, yeni sanayi iş birlikleri ve savunma üretim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik mesajların öne çıkması beklenirken, yatırımcılar olası etkileri Borsa İstanbul'da fiyatlamaya başladı.

SAVUNMA SANAYİ HİSSELERİ GÜNDEMDE

Zirvenin en önemli başlıklarından biri NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması ve ortak üretim kapasitesini güçlendirmesi olacak.

Ayrıca zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunda yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin özellikle savunma sanayi şirketleri ile bu şirketlere tedarik sağlayan sektörlerde beklentileri artırabileceği değerlendiriliyor.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR?

Savunma sanayi temasına bağlı olarak yatırımcıların yakından izlediği şirketler arasında şunlar yer alıyor:

ASELS

PAPIL

SDTTR

ONRYT

ALTNY

Bunun yanında elektronik sistemler, haberleşme teknolojileri, radar sistemleri, yazılım, siber güvenlik ve ileri üretim alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ ÖNE ÇIKACAK

Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasıyla birlikte savunma sanayindeki üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin uluslararası platformda daha fazla öne çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, Avrupa ile savunma alanındaki iş birlikleri, ihracat fırsatları ve olası yeni sözleşmelerin özellikle sektör şirketleri açısından yakından takip edileceğini ifade ediyor.

SAVUNMA HARCAMALARI UZUN VADELİ TEMA OLABİLİR

NATO ülkelerinin önümüzdeki yıllarda savunmaya daha fazla kaynak ayırmayı planlaması;

Havacılık

Elektronik sistemler

Yazılım ve siber güvenlik

Radar ve haberleşme teknolojileri

Metal ve ileri üretim sanayisi gibi birçok sektörü uzun vadede destekleyebilecek önemli bir tema olarak değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN YATIRIMCILARA UYARI

Analistler, NATO Zirvesi'nin tek başına hisse fiyatlarını belirleyen bir unsur olmadığını vurguluyor.

Piyasaların beklentileri çoğu zaman önceden fiyatlayabildiğine dikkat çeken uzmanlar, yatırım kararlarında yalnızca haber akışının değil; şirketlerin yeni sözleşmeleri, ihracat potansiyeli, finansal sonuçları ve faaliyet performansının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.