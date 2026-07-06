Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde uzun yıllar anestezi teknikeri olarak görev yaptıktan sonra doktor öğretim görevliliğine kadar yükselen Fatih A.’nın, geliştirdiğini iddia ettiği "özel borsa algoritması" ile meslektaşlarını dolandırıp Fransa'nın başkenti Paris'e kaçtığı öne sürüldü.

"Amerikan borsasında sıfır riskle yüksek döviz kazancı" vaadiyle yürütülen sistemin çökmesiyle birlikte 50'den fazla sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtilirken, şüphelinin EMG teknikeri olan eşi Fatma A. Antalya'da gözaltına alındı.

"GECE SİZ UYURKEN ALGORİTMA KAZANIYOR" YALANI

Hürriyet'in haberine göre Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan personeli hedef alan Fatih A., kurduğu sistemi "Paranız enflasyonda erimesin.

Geliştirdiğim yazılım sayesinde ABD borsasında gece işlemlerinden döviz bazlı yüksek kazanç sağlıyorum. İş yoğunluğunuzdan siz yapamazsınız, ben yönetirim" diyerek pazarladı.

Sistemde kalıcılığı sağlamak için parasını çekmek isteyenleri "Kâr payınız düşer" diyerek ikna eden ve WhatsApp üzerinden sahte kâr grafikler paylaştığı iddia edilen Fatih A., topladığı milyonlarca dolar ve gayrimenkul tapusuyla sırra kadem bastı.

MAĞDUR CERRAH: "SADECE BENİM KAYBIM 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE"

Hastanede Fatih A.'yı 25 yıldır tanıdığını belirten ünlü cerrah A., uğradığı büyük zararı ve şahsın izlediği yöntemi şu sözlerle anlattı:

"Bu şahis adeta elimizde büyüdü. Akademisyenler arasında son derece güvenilir bilindiği için kimse şüphelenmedi. Arkadaşlarımız evlerini ipotek ettirip, krediler çekerek bu adama paralar verdi. Banka müdürleri bile bu adamı şubelerde ayakta karşılıyordu. Bana 'hiç kaybetme riski yok' diyerek sahte ekran görüntüleri attı. Sonra bir anda ortadan kayboldu ve Paris'e kaçtığını öğrendik. O kadar yüzsüz ki, oradan telefonlarımızı açıyor ama döneceğini sanmıyoruz. Benim buradaki kaybım 1 milyon doların üzerinde. Şikayetçi olduk."

PROFESÖR, EVİNİN TAPUSUNU DOLANDIRICININ ÜZERİNE YAPMIŞ

Vurgunun boyutunun sadece nakit parayla sınırlı kalmadığı, bürokrasiyi bahane eden şüphelinin bazı gayrimenkulleri de kendi üzerine geçirttiği ortaya çıktı. Mağdurlardan Profesör M. yaşadığı akılalmaz oyunu şöyle aktardı:

"Bana borsada ve emlak piyasasında yatırım yaptığını söyleyerek güvenimi kazandı. Yatırım amaçlı bir ev bulduk. Bana, 'Evin elden çıkarılma ve alım süreçleri çok uzun sürüyor, sen bürokrasiyle uğraşma. Evi benim üzerime yapalım, işlemleri hızlıca hallederim' dedi. Ben de satın aldığım evin tapusunu bu şahsın üzerine tescil ettirdim. Kaçtığını duyar duymaz adliyeye koşup suç duyurusunda bulundum."

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Mağdurların avukatı Bahadır Üstüner, soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini vurgulayarak, "Uzun yıllar üniversitede görev yapan bu şahsın, çevresine güven telkin ederek sağlık camiasını borsa ve gayrimenkul üzerinden mağdur ettiğine dair çok güçlü deliller var" ifadelerini kullandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih A.’nın yurt dışına kaçışının kesinleştiğini bildirirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde görev yapan eşi Fatma A.’yı gözaltına aldı. Polis, mağdur sayısının 50'nin çok üzerinde olduğunu ve sisteme küçük paralar yatırdığı için henüz şikayetçi olmayan yeni isimlerin de ifadeye çağrılacağını belirtti.