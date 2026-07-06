Her iki şirketin temettü hak kullanım tarihi ise 1 Temmuz olarak gerçekleşti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 6 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

MKK'nın açıklamasına göre, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) ile İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) tarafından dağıtılan nakit temettü ödemeleri 3 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcı hesaplarına aktarılarak tamamlandı.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)

Hisse başına brüt temettü: 0,1697127 TL

Hisse başına net temettü: 0,1442557 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 1 Temmuz 2026

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES)

Hisse başına brüt temettü: 0,2173345 TL

Hisse başına net temettü: 0,1847343 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 1 Temmuz 2026

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