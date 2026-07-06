Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: BRSAN) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı. Alnus Yatırım, yayımladığı analiz raporunda BRSAN hisseleri için hedef fiyatını 751,54 TL olarak belirlerken, yatırım tavsiyesini ise "al" olarak başlattı.

ALNUS YATIRIM'DAN BRSAN İÇİN "AL" TAVSİYESİ

Alnus Yatırım'ın 6 Temmuz 2026 tarihli raporuna göre Borusan hisseleri için hedef fiyat 751,54 TL olarak açıklandı.

Raporda hisseye yönelik yatırım tavsiyesi "al" olarak belirlenirken, hedef fiyatın mevcut piyasa fiyatına göre yüzde 32,78 prim potansiyeline işaret ettiği belirtildi.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Alnus Yatırım 751,54 TL 566,00 TL Al %32,78

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