Borsa İstanbul’da yeni halka arz hareketliliği bu kez bankacılık sektöründen geliyor.

Enerji sektörünün güçlü aktörlerinden Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), 6 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, dolaylı ortaklığı olan Dünya Katılım Bankası A.Ş.’nin halka arz çalışmalarına resmen başladığını duyurdu.

Dünya Katılım Bankası, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru kararı aldı.

ORTAKLIK YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

KAP’a yapılan açıklamada, halka arz edilecek olan Dünya Katılım Bankası’nın arkasındaki güçlü ortaklık mimarisi de gözler önüne serildi. Paylaşılan bilgilere göre:

• Enerya Enerji, finans sektörünün önemli oyuncularından AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.’nin yüzde 29 oranında hissedarı (iştiraki) konumunda bulunuyor.

• AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. ise Dünya Katılım Bankası A.Ş.’nin yüzde 99,94 gibi ezici bir oranla ana pay sahibi durumunda.

Bu bağlamda, Dünya Katılım Bankası'nın halka arz süreci, dolaylı olarak Enerya Enerji’nin de finansal iştirak portföyünü doğrudan etkiliyor.

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, banka paylarının Borsa İstanbul A.Ş. yıldız pazarında kote edilebilmesi için yasal hazırlıklar hızlandırıldı.

Bu kapsamda banka;

• Banka esas sözleşmesini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirmek,

• Şirketlerin halka arz öncesi en önemli virajlarından biri olan "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçişi sağlamak,

amaçlarıyla kısa süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi ön başvuruda bulunacak.

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