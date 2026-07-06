Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir ihale kazandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlık Market Alım İhalesi, TURKFLEKS markası ile 236 milyon 514 bin 709,20 TL + KDV tutarla grup şirketi uhdesinde kaldı.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 236.514.709,20 TL + KDV tutarla grup şirketimiz uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Şirket hisseleri günü yüzde 1,72 yükselişle tamamladı.

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