Şirket hisseleri, 30,26 TL baz fiyatla "EKIM.E" koduyla yatırımcılarla buluşacak.

Borsa İstanbul, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (EKIM) paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi ve işlem detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin sermayesini temsil eden 832 milyon TL nominal değerli payları, Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi kapsamında kota alındı.

9 TEMMUZ'DA YILDIZ PAZAR'DA İŞLEM GÖRECEK

Halka arz edilen 162 milyon TL nominal değerli şirket payları, 9 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirket hisseleri 30,26 TL/pay baz fiyat ile "EKIM.E" işlem kodu üzerinden sürekli işlem yöntemiyle yatırımcıların alım satımına açılacak.

Ekim Turizm (İntercity) halka arz sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. 30,26 TL'den gerçekleşen halka arza 707 bin 851 yatırımcı katıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.