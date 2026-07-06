Borsa İstanbul'da 7 Temmuz 2026 Salı günü Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) hissesinde nakit temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi yapılacak.

Temettü dağıtan şirketlerin hisselerinde, hak kullanım tarihinde hisse başına dağıtılacak brüt temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanıyor.

Teorik fiyat 13,21 TL

MEYSU, yatırımcılarına hisse başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL nakit temettü ödeyecek.

Temettü ödemesi nedeniyle MEYSU hissesinin teorik fiyatının 13,21 TL seviyesinde oluşması bekleniyor.

Borsa İstanbul'un, hak kullanım işlemleri ve fiyat düzeltmelerine ilişkin resmi açıklamayı 7 Temmuz Salı günü seans açılışı öncesinde yayımlaması bekleniyor.

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