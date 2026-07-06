Türkiye Halk Bankası A.Ş. (BIST: HALKB), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından kredi notunda yukarı yönlü revizyona gidildiğini açıkladı. Bankanın Temel Kredi Notu (Baseline Credit Assessment - BCA), "Caa1" seviyesinden "B3" seviyesine yükseltildi.

MOODY'S'TEN HALKBANK'A NOT ARTIŞI

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Moody's, 3 Temmuz 2026 tarihinde bankanın Temel Kredi Notu'nu Caa1'den B3'e yükseltti.

Böylece uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Halkbank'ın temel kredi profiline ilişkin değerlendirmesinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştirmiş oldu.

DİĞER KREDİ NOTLARI TEYİT EDİLDİ

KAP açıklamasına göre Moody's;

Uzun Vadeli Yerel Para Karşı Taraf Risk Notu'nu Ba3 olarak teyit etti.

Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notu'nu Ba3 olarak korudu.

Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Notu'nu Ba3 olarak teyit etti.

Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu'nu Ba3 seviyesinde bıraktı.

Ayrıca söz konusu notların görünümleri de "Durağan" olarak korundu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.