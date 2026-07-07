ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği TRUMP memecoin, yatırımcılarına büyük kayıplar yaşattı. Blockchain analiz şirketi Nansen tarafından yayımlanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon yatırımcı toplam 3,8 milyar dolar zarar etti.

Analize göre, blockchain üzerindeki herkese açık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucunda, haziran sonu itibarıyla 988 bin 905 hesabın TRUMP memecoin yatırımlarında zarar ettiği belirlendi. Böylece memecoin'i satın alan her üç yatırımcıdan ikisinin para kaybettiği ortaya çıktı.

ZİRVESİNDEN YÜZDE 98 GERİLEDİ

Bir dönem yoğun ilgi gören TRUMP memecoin, pazar günü 1,69 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece kripto para birimi, 75,35 dolarlık tarihi zirvesine göre yaklaşık yüzde 98 değer kaybetti.

Donald Trump, TRUMP memecoin projesini 2025 yılında başkanlık görevine başlamasına üç gün kala duyurmuştu.

TRUMP'IN KAZANCI 636 MİLYON DOLAR

Trump ailesinin kurucu ortakları arasında yer aldığı World Liberty Financial adlı kripto para girişiminin WLFI isimli tokenı da piyasaya sürülmesinin ardından önemli ölçüde değer kaybetti.

Öte yandan, Donald Trump'ın kısa süre önce yayımlanan mali beyanına göre, Başkan'ın yalnızca TRUMP memecoin projesinden 636 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı. Bu tutar, Trump'ın geçen yıl kripto para sektöründen kazandığını bildirdiği 1,4 milyar doların yaklaşık yarısını oluşturdu.

SEC'DEN MEMECOİN KARARI

Trump yönetimi döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), memecoin'lerin menkul kıymet olarak değerlendirilmeyeceğini duyurdu.

Kurum ayrıca, kripto para şirketlerine karşı daha önce açılan çok sayıda davayı da geri çekti.

Kaynak: Dünya

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