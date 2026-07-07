Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA) katılım payı güncellemesini "zam kalkanı" yaparak fahiş fiyat artışlarına giden markalara müdahale geldi.

Bakanlık; ambalajlı su başta olmak üzere gazlı içecek, soda ve meyve suyu gibi plastik, cam ve metal ambalaj kullanan tüm üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik eş zamanlı "haksız fiyat" denetimi başlatıldığını duyurdu.

"MALİYET ARTIŞINI AŞAN ZAMLAR HAKSIZ FİYATTIR"

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, çevreci bir dönüşümün suiistimal edilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla yapılan teknik güncellemelerin fırsatçılığa dönüştürüldüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli üretici ve satıcılar tarafından, depozito katılım payı güncellemesi bahane edilerek maliyet artışını çok aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca konu derhal incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının 'haksız fiyat uygulaması' olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır."

ÜRETİCİDEN RAFA TÜM ZİNCİR MERCEK ALTINDA

Denetimlerin sadece market raflarıyla sınırlı kalmayacağı, haksız kazancın kaynağını bulmak adına fabrikalardan lojistik depolarına kadar tüm tedarik zincirinin inceleneceği aktarıldı.

Maliyet artış sınırını aşarak fahiş fiyat uygulayan her aktör haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek.

Tespit edilen usulsüzlüklerde en ağır idari para cezaları ve hukuki yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.

Bakanlığın sahaya inmesiyle birlikte fahiş zamlarla etiket değiştiren su ve meşrubat markalarının fiyatlarında bir geri adım atılıp atılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.