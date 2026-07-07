İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC, Türkiye'deki perakende bankacılık faaliyetlerine ilişkin önemli bir değerlendirme süreci başlattı.

Reuters'ın haberine göre banka, Türkiye'deki perakende bankacılığı operasyonları için olası satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

HSBC ayrıca, Türkiye'deki KOBİ bankacılığı faaliyetlerinin de gözden geçirildiğini bildirdi.

KÜRESEL YENİDEN YAPILANMA SÜRÜYOR

İngiliz bankacılık devi, son dönemde küresel operasyonlarını sadeleştirme ve daha verimli hale getirme amacıyla yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, Türkiye'deki değerlendirme sürecinin bu stratejinin bir parçası olduğu belirtilirken, yatırım bankacılığı faaliyetlerinin ise söz konusu gözden geçirme kapsamına dahil olmadığı ifade edildi.

HSBC'nin Türkiye operasyonlarına ilişkin değerlendirme sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Kaynak: Ekonomim