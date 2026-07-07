Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nın transferine ilişkin açıklamada bulundu.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Serdar Saatçı'nın Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Anlaşma kapsamında Çorum Futbol Kulübü, Trabzonspor'a 500 bin euro + KDV tutarında sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, Serdar Saatçı'nın ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 50'si Trabzonspor'a ödenecek.

SÖZLEŞME KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Trabzonspor ile Serdar Saatçı arasında 5 Eylül 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

KAP açıklamasında, yapılan anlaşma doğrultusunda oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği de belirtildi.

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