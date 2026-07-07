Genel kurullarda yatırımcıların yakından takip ettiği temettü kararları başta olmak üzere önemli gündem maddeleri ortakların onayına sunulacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde genel kurul maratonu devam ediyor.

8 Temmuz 2026 Çarşamba günü halka açık 5 şirket, olağan genel kurul toplantılarında hissedarlarıyla bir araya gelecek.

Genel kurulların en önemli gündem maddeleri arasında, şirket yönetim kurullarının hazırladığı 2026 yılı temettü teklifleri de yer alıyor. Temettü dağıtımına ilişkin kararlar, ortakların oylamasının ardından kesinleşecek.

8 TEMMUZ'DA GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) – Olağan Genel Kurul

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (A1YEN) – Olağan Genel Kurul

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) – Olağan Genel Kurul

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) – Olağan Genel Kurul

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) – Olağan Genel Kurul

Yatırımcılar, genel kurullardan çıkacak temettü kararları, yönetim kurulu teklifleri ve diğer gündem maddelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edecek.

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